В Орле самозанятым компенсируют 85% стоимости путевок в детские лагеря

Мера поддержки также будет действовать для работников ИП и коммерческих организаций.

Орловский горсовет сделал путевки в детские оздоровительные лагеря доступнее для сотрудников коммерческих фирм, самозанятых и предпринимателей. Большую часть расходов возьмет на себя муниципальный бюджет.

31 марта депутаты приняли решение увеличить долю бюджетного софинансирования путевок в оздоровительные лагеря для детей до 85%. Ранее за счет муниципалитета для лиц, не попадающих в льготные категории, оплачивалось 45% от стоимости, еще 40% мог взять на себя работодатель. Но поддержку получал не каждый сотрудник. Теперь родители смогут отправить ребенка на отдых, оплатив всего 15% от стоимости путевки.

Добавим, что для некоторых категорий льготников предусмотрена 100% оплата путевок на детский летний отдых за счет бюджетных средств. Это дети в возрасте от 6 до 17 лет из семей участников специальной военной операции и вынужденных переселенцев.

ИА «Орелград»