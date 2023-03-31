В Орле самозанятым компенсируют 85% стоимости путевок в детские лагеря

31.3.2023 | 14:09 Новости, Общество

Мера поддержки также будет действовать для работников ИП и коммерческих организаций.

Фото Администрации города Мценска

Орловский горсовет сделал путевки в детские оздоровительные лагеря доступнее для сотрудников коммерческих фирм, самозанятых и предпринимателей. Большую часть расходов возьмет на себя муниципальный бюджет.

31 марта  депутаты приняли решение увеличить долю бюджетного софинансирования путевок в оздоровительные лагеря для детей до 85%. Ранее за счет муниципалитета для лиц, не попадающих в льготные категории, оплачивалось 45% от стоимости, еще 40% мог взять на себя работодатель. Но поддержку получал не каждый сотрудник. Теперь родители смогут отправить ребенка на отдых, оплатив всего 15% от стоимости путевки.

Добавим, что для некоторых категорий льготников предусмотрена 100% оплата путевок на детский летний отдых за счет бюджетных средств. Это дети в возрасте от 6 до 17 лет из семей участников специальной военной операции и вынужденных переселенцев.

ИА «Орелград»

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