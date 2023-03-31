В Орле сравнили среднюю зарплату с МРОТ

Согласно статистике орловцы зарабатывают в 2,5 раза больше минимума.

Орелстат рассказал о заработной плате работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятий и организаций Орловской области в январе 2023 года. Сообщается, что средняя номинальная заработная плата, начисленная за указанный месяц, в целом по региону составила 40 929 рублей. По сравнению с декабрем 2022 года она снизилась на 28,8 процента, а по сравнению с январем предыдущего года увеличилась на 18,3 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2023 года увеличилась по сравнению с январем 2022 года на 5,2 процента.

Аналитики сравнили зарплаты жителей Орловской области с величинами минимумов, установленных законодательством. Оказалось, например, сто средняя заработная плата в 2,5 раза превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Последний составляет 16 242 рубля в месяц. МРОТ был установлен с 1 января 2023 года в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ. Кроме того, средняя зарплата орловцев в 2,8 раза превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, которая составляет 14 572 рубля. Она была установлена на период с 1 января по 31 декабря 2023 года постановлением правительства Орловской области от 21 декабря 2022 года № 828.

«В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация, — отмечает также Орелстат. — В финансовой и страховой деятельности – 51 153 рубля, транспортировке и хранении – 48 189, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 46 315, государственном управлении – 43 910, обрабатывающих производствах – 43 680, обеспечении электроэнергией, газом и паром – 42 680, оптовой и розничной торговле – 41 033, образовании – 37 307, в области здравоохранения и социальных услуг – 36 275, строительстве – 35 798, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 32 736 рублей».

ИА «Орелград»