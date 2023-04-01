Назначен представитель Орловской области в Молодежном парламенте при Госдуме

1.4.2023 | 8:07 Новости, Общество

Эту функцию доверили депутату Максиму Лагутину.

Фото Максима Лагутина

На заседании 31 марта Орловский областной Совет народных определился с представителем региона при Молодежном парламенте в Госдуме РФ.

По требованиям, кандидатом может выступать депутат законодательного органа власти региона не старше 35 лет. Максим Лагутин соответствует этим требованиям.

Председатель регионального парламента Леонид Музалевский отметил, что Максим Александрович принимает активное участие в вопросах поддержки участников СВО. Он более 20 раз выезжал в зону боевых действий, доставлял гуманитарный груз. Также помогает беженцам и вынужденным переселенцам.

ИА «Орелград»

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