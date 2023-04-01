Орловчанке заплатят восемь тысяч за найденное ружье

1.4.2023 | 10:10 Закон и порядок, Новости

Жительница Хотынецкого района сдала в отделение лицензионно-разрешительной работы оружие и заработала на этом.

Женщина нашла в доме покойного деда гладкоствольное одноствольное ружье ИЖ-17. Оно было не зарегистрировано. Лишние проблемы орловчанке были не нужны, поэтому она решила воспользоваться действующей программой, по которой за добровольное сданное оружие и боеприпасы полагается компенсация.

После проверок женщине выплатят в качестве вознаграждения 8000 рублей, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИА «Орелград»

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