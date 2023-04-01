В Орле сохранят духовно-нравственные ценности

План утвердил губернатор в целях реализации основ государственной политики.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план мероприятий по реализации на территории Орловской области в 2023 году «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», утвержденных указом президента Владимира Путина от 9 ноября 2022 года № 809. Ответственными исполнителями плана станут многие структуры областной администрации. Им поручено вносить в департамент внутренней политики и развития местного самоуправления предложения о корректировке плана — при необходимости. Контроль за исполнением распоряжения возложен на руководителя администрации губернатора.

План в целом насчитывает 40 пунктов. В него, например, включено проведение конкурса на предоставление грантов из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества. Также предусмотрено проведение регулярных встреч с руководителями и представителями религиозных организаций и групп. В ходе таких встреч будут обсуждаться вопросы совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих. Запланированы организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан, на сохранение исторической памяти, на обеспечение межнационального согласия и гармонизации межнациональных и межэтнических отношений.

В план включены и конкретные мероприятия, в том числе фестиваль патриотической песни «И помнит мир спасенный», молодежная акция «Читаем Пушкина на улице Пушкина», посвященная 224-летию со дня рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка, молодежный форум «Мир без границ», региональный конкурс педагогических практик по духовно-нравственному образованию «Духовный вклад в Великую Победу», посвященный 80-летию освобождения Орловщины от гитлеровских оккупантов, региональная олимпиада для школьников «Основы православной культуры. Святые просветители Кирилл и Мефодий. История славянской азбуки», региональный проект «Храмы, музеи, усадьбы Орловщины».

Также будет проведена областная олимпиада «От ботика Петра I до наших дней», конкурс исследовательских работ обучающихся «Народный костюм Орловской губернии», фестиваль «Народные ремесла Орловского края», конкурс исполнителей народной песни и фольклора «Живи, Родник!», конкурс-фестиваль фольклорных коллективов «От Руси до России», выставка детского художественного и декоративного творчества «Орловская палитра», конкурс для школьников и студентов на знание государственных символов и атрибутов России и многое другое.

ИА «Орелград»