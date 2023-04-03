«Алые паруса» на горизонте. В Орловской области планируют восстановить детский лагерь

Губернатор Андрей Клычков анонсировал подготовку к реконструкции детского оздоровительно-образовательного учреждения.

На восстановление потребуется около 250 миллионов рублей. Проект обновления лагеря «Алые паруса» будет заявлен в новую федеральную программу по реконструкции загородных оздоровительных учреждений. В случае одобрения и поступления средств из бюджета страны, приступить к работам можно будет уже в 2024 году. Об этом сообщает канал «Вести-Орел».

Глава Орловской области Андрей Клычков поделился планами на заседании правительства 3 апреля.

«С осени прошлого года мы работали над созданием проектно-сметной документации, сейчас подаем заявку», — проинформировал губернатор.

Добавим, что в настоящее время на территории оздоровительного детского лагеря «Алые паруса» три жилых корпуса и прачечные находятся в аварийном состоянии. Еще 10 корпусов и хозблок необходимо отремонтировать.

ИА «Орелград»