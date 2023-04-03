Из Орловской области в ряды вооруженных сил призовут около тысячи человек

3.4.2023 | 15:10 Новости, Общество

Такой план установлен на весенний призыв 2023 года, стартовавший 1 апреля.

Ряды вооруженных сил пополнят мужчины от 18 до 27 лет. Они будут служить год в основном в пределах Западного военного округа. В четыре новых региона РФ и в зону проведения СВО срочников направлять не будут, сообщает портал Орловской области.

«Председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей» Валентина Старовойтова подчеркнула, что по итогам прошлого осеннего призыва в Орловской области в комитет не поступило ни одной жалобы, что говорит об эффективной и грамотно проведенной призывной кампании», — указано в сообщении властей.

Из Орла призовут около 200 человек, из Ливен – 150. Отметим, все срочники получают наборы с бытовыми принадлежностями, форму, электронные карты с биометрическими и биографическими данными, банковские карты для получения денежного довольствия.

ИА «Орелград»

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