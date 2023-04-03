На Орловской ТЭЦ модернизируют теплофикационную установку

3.4.2023 | 10:29 ЖКХ, Новости

Общая стоимость проекта составит 139,5 млн рублей, сообщили в компании «Квадра».

Фото АО «Квадра» — «Орловская генерация»

На ТЭЦ смонтируют подмешивающую насосную станцию.

«Ввод в эксплуатацию обновленной ТФУ значительно повысит эффективность работы станции, а также позволит продолжить присоединение новых объектов инфраструктуры Орла к централизованной системе теплоснабжения», — цитирует пресс-служба компании заместителя управляющего директора – главного инженера филиала АО «Квадра» — «Орловская генерация» Сергея Бобкина.

Специалисты уже смонтировали часть оборудования. Продолжается сборка. Завершить весь объем работ планируют в 3 квартале 2023 года.

Напомним,  «Квадра» входит в дивизион ГК «Росатом» — АО «Русатом Инфраструктурные решения». Орловская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой большую часть областной столицы. Недавно специалисты-энергетики показали, как могут трудиться в нештатных ситуациях. 23 марта на газопроводе был обнаружен дефект сварочного стыка, сеть питала в том числе и Орловскую ТЭЦ. Пришлось переходить на мазут. Жители не почувствовали на себе последствий аварии. Вечером 24 марта газопровод был введен в строй.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования