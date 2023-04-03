На Орловской ТЭЦ модернизируют теплофикационную установку

Общая стоимость проекта составит 139,5 млн рублей, сообщили в компании «Квадра».

На ТЭЦ смонтируют подмешивающую насосную станцию.

«Ввод в эксплуатацию обновленной ТФУ значительно повысит эффективность работы станции, а также позволит продолжить присоединение новых объектов инфраструктуры Орла к централизованной системе теплоснабжения», — цитирует пресс-служба компании заместителя управляющего директора – главного инженера филиала АО «Квадра» — «Орловская генерация» Сергея Бобкина.

Специалисты уже смонтировали часть оборудования. Продолжается сборка. Завершить весь объем работ планируют в 3 квартале 2023 года.

Напомним, «Квадра» входит в дивизион ГК «Росатом» — АО «Русатом Инфраструктурные решения». Орловская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой большую часть областной столицы. Недавно специалисты-энергетики показали, как могут трудиться в нештатных ситуациях. 23 марта на газопроводе был обнаружен дефект сварочного стыка, сеть питала в том числе и Орловскую ТЭЦ. Пришлось переходить на мазут. Жители не почувствовали на себе последствий аварии. Вечером 24 марта газопровод был введен в строй.

ИА «Орелград»