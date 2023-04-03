Облсовет призвал усилить защиту детей от вредной информации

Парламентарии единогласно поддержали обращение в Государственную Думу.

Депутаты Орловского облсовета выступили с инициативой, предложенной заместителем председателя регионального парламента Владиславом Числовым. Как рассказали в парламентской пресс-службе, речь идет об обращении в Госдуму по вопросу усиления правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию. Как следует из текста, родители и общественность обеспокоены тем, что творчество некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса тлетворно влияет на психику детей. В российских регионах распространены петиции об отмене выступлений ряда псевдоартистов, пропагандирующих среди детей и молодежи неуважение к родителям, разврат, проституцию, употребление запрещенных веществ, суицид, что идет вразрез с ценностями нашей страны. Творчество таких музыкальных «вырожденцев», как называли их в Орле, способствует распространению деструктивной идеологии и разрушает духовно-нравственную целостность народов России. А это противоречит указу президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Орловские парламентарии отмечают, что ключевая роль отводится ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в рамках данного закона, например, блокируется доступ к сомнительным сайтам. Однако анализ информационного пространства говорит о том, что закон продолжает нарушаться. В сети «Интернет» выявляются многочисленные факты пропаганды наркомании, порнографии, антиобщественного поведения, суицида и иной вредной для детей информации, а также бездействия провайдеров хостинга и владельцев сайтов, обязанных принимать меры по ее выявлению и ограничению к ней доступа.

«Кинотеатрами демонстрируются фильмы без прокатного удостоверения и без предоставления зрителям полной и достоверной информации об имеющихся возрастных ограничениях для детской аудитории, — отмечают орловские парламентарии. — На просмотр фильмов, концерты и иные зрелищные мероприятия допускаются несовершеннолетние лица возрастной категории, не соответствующей обозначенной категории информационной продукции. Группы, сообщества и аккаунты в социальных сетях не обязаны маркировать контент в соответствии с Федеральным законом, но даже при добровольной установке знака «18+» контент остается доступным для несовершеннолетних пользователей».

Из-за таких нарушений дети получают доступ к информационной продукции сомнительного нравственно-этического содержания, что оказывает на них растлевающее и психотравмирующее воздействие, приводит к деформациям нравственного и правового сознания. Все это говорит о необходимости корректировки правовых механизмов для повышения эффективности работы в указанной сфере. В облсовете считают, что осуществление государственного контроля путем проведения только плановых и внеплановых проверок не дает ощутимого результата.

«Полагаем, что мониторинг предлагаемого на зрелищных мероприятиях и в сети «Интернет» контента должен проводиться на постоянной основе с периодичностью, соответствующей категории риска, к которой относятся контролируемые лица, — считают в Орле. — Должностные лица при осуществлении указанного контроля (надзора) не должны ограничиваться лишь установлением факта наличия нарушений, но обязаны также контролировать их устранение. Тридцатидневный срок проведения экспертизы информационной продукции, возможно, следует пересмотреть в сторону сокращения в целях более оперативного предотвращения распространения потенциально опасной для детей информации».

Орловский облсовет считает недостаточно действенными установленные в статье 6.17 КоАП РФ санкции за нарушение установленных требований распространения среди детей вредной информации и предлагают ужесточить административную ответственность. Также в Орле считают целесообразным установление в федеральном законе обязанности владельцев аудиовизуальных сервисов, содержащих контент «18+», предусматривать возможность получения доступа к сервису через личный кабинет для идентификации и исключения возможности доступа детей к запрещенной информации, способной причинить вред их здоровью и развитию. В обращении содержатся и другие предложения.

ИА «Орелград»