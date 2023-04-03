Орловец показал, в какую помойку превратился аэропорт «Южный»

Видео опубликовано в группе «Орел Мото».

На кадрах мешки с отходами, предположительно от швейного производства, расходники и запчасти из автосервиса. Горы мусора хаотично вывалены на взлетной полосе.

«Аэродром превратился в помойку, в прямом смысле», — констатирует автор видео.

В комментариях в ролику губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил за сигнал.

Отметим, на территорию аэропорта разрешено было вывозить снег, убранный с улиц Орла. Ранее там располагалась перегрузочная база одного из мусороперевозчиков. Еще ранее в недействующем аэропорту устраивали автогонки, а мотоциклисты использовали взлетку для тренировок.

Напомним, 23 ноября 2022 года между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и НАО «Ирмаст-Холдинг» заключен контракт на реконструкцию аэропорта «Южный». Общая цена контракта – 1010 млн рублей. Половина этой суммы уже перечислена подрядчику. По словам губернатора, орловцы смогут воспользоваться услугами своего аэропорта в 2024 году.

ИА «Орелград»