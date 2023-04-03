Ревнивая жительница Орла предстанет перед судом за убийство мужчины

Следователи регионального СК завершили расследование убийства на «Наугорке».

По версии следствия, 26 января текущего года 32-летняя женщина со своим знакомым распивала спиртное. В какой-то момент алкоголь закончился, и мужчина отправился за новой порцией. По его возвращении в квартиру в женщине взыграла ревность. Ей показалось, что он отсутствовал слишком долго. Она схватилась за нож и ударила им мужчину в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту убийства завершено, сообщили в орловском СКР. Материалы с утвержденным в прокуратуре обвинением направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»