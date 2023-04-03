В Мценске спасатели пришли на помощь провалившейся в подвал собаке

В орловском МЧС откликнулись на просьбу неравнодушной женщины вызволить животное.

Накануне, 2 апреля, в службу спасения обратилась женщина и сообщила о попавшей в беду собаке. Животное упало в подвал, оставшийся на месте старого строения. Собака не могла выбраться самостоятельно и жалобно скулила.

На удачу пса у спасателей в этот момент не было оперативных вызовов. Расчет МЧС прибыл по указанному адресу и вызволил собаку, спустившись в подвал по лестнице.

Женщина искренне поблагодарила спасателей за отзывчивость. Добавим, что с начала года это уже третий подобный выезд мценских сотрудников МЧС на помощь братьям меньшим.

ИА «Орелград»