В Мценске спасатели пришли на помощь провалившейся в подвал собаке

3.4.2023 | 11:35 Новости, Происшествия

В орловском МЧС  откликнулись на просьбу неравнодушной женщины вызволить животное.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Накануне, 2 апреля, в службу спасения обратилась женщина и сообщила о попавшей в беду собаке. Животное упало в подвал, оставшийся на месте старого строения. Собака не могла выбраться самостоятельно и жалобно скулила.

На удачу пса у спасателей в этот момент не было оперативных вызовов. Расчет МЧС прибыл по указанному адресу и вызволил собаку, спустившись в подвал по лестнице.

Женщина искренне поблагодарила спасателей за отзывчивость. Добавим, что с начала года это уже третий подобный выезд мценских сотрудников МЧС на помощь братьям меньшим.

ИА «Орелград»

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