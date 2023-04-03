В Орле набирают учителей и персонал для новой школы №53

3.4.2023 | 11:31 Важное, Новости, Образование

Коллектив должен быть самым квалифицированным — такую цель поставили в СОШ на улице Зеленина.

На собеседование приглашают как учителей, так и технический персонал. Прием потенциальных сотрудников ведет лично директор школы Лариса Карасева (л. 1-й Посадской, 14, 4-й этаж, каб. 63). Соискателей принимают по средам с 14.00 до 17.00 и по четвергам с 09.00 до 13.00, можно задать вопросы в это же время по телефону (4862) 73-52-91.

Строительство школы №53 на улице Зеленина продолжается. О наборе учеников объявят дополнительно, сообщает пресс-служба администрации Орла.

Напомним, стоимость объекта уже более 1,341 млрд рублей. Школу обещают сдать к началу нового учебного года. Срок ввода учреждения в эксплуатацию неоднократно переносился. Подрядчик ООО «Техспецкомплект» фигурирует в ряде уголовных дел, в том числе о мошенничестве при строительстве школы.

ИА «Орелград»

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