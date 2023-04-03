В Орле проверят отказ чиновников от аукциона

Внимание антимонопольщиков привлекла жалоба на чиновников из Колпны.

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Орловской области приняло к рассмотрению жалобу одного из потенциальных участников торгов, которые недавно были объявлены администрацией Колпнянского района. Рассмотрение дела пройдет в начале апреля. Заявитель считает, что организаторы нарушили процедуру проведения торгов. Как следует из материалов УФАС, чиновники объявили о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка площадью 501 квадратный метр.

Он расположен в поселке городского типа Колпна, с восточной стороны здания бывшего дома культуры по улице Чкалова. Категория – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – объекты гаражного назначения. Из жалобы следует, что организатор торгов нарушил сроки отказа от проведения аукциона. Заявитель пишет, что 21 марта в 1704 организатор объявил об отказе от проведения торгов.

Однако дата проведения аукциона была назначена на 11:00 24 марта. Заявитель обратил внимание на тот факт, что по условиям аукционной документации организатор действительно имеет право отказаться от проведения торгов, но сделать он это должен не позднее чем за три дня до даты ее проведения. Также заявитель указал, что он заблаговременно в установленные сроки подал заявку на участие.

Специалисты УФАС уже предварительно рассмотрели жалобу и пришли к выводу, что она была подана в соответствии с требованиями частей 4-6 статьи 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции». А рассмотрев представленные материалы, Орловское УФАС России признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению, направления администрации Колпнянского района уведомления о поступлении «сигнала» и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу.

ИА «Орелград»