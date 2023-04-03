В Орле в пожаре пострадали мужчина и пожилая женщина

3.4.2023 | 11:51 Новости, Происшествия

Еще двоих граждан из соседних квартир эвакуировали.

По оперативным данным регионального МЧС, рано утром 1 апреля на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме по улице Приборостроительной. К моменту прибытия ПСЧ из окон квартиры на пятом этаже шел густой дым.

Звено газодымозащиты обнаружило в квартире 59-летнего мужчину и 93-летнюю женщину. Их вынесли из задымленного помещения и передали медикам. Пострадавших госпитализировали. Также огнеборцы эвакуировали из соседних квартир двух жильцов.

В результате пожара огонь уничтожил предметы интерьера, электроприборы и отделку одной из комнат на площади 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, сообщают в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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