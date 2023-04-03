В Орловской области обновили путеводитель для инвесторов

Преференции и меры поддержки.

Предпринимателям презентовали обновленный путеводитель по мерам поддержки субъектов инвестиционной деятельности в регионе. Он разработан в формате удобной и понятной инфографики, пояснили в АО «Корпорации развития Орловской области».

В путеводитель включены сведения о региональных налоговых льготах, выгодных условиях размещения в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Орел» и территории опережающего развития «Мценск». Потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с такими механизмами поддержки как офсетный контракт и соглашение о защите и поощрение капиталовложения.

В Корпорации развития Орловской области уверены, что путеводитель поможет предпринимателям планировать и реализовывать проекты, используя все возможные виды государственной поддержки в регионе.

ИА «Орелград»