В Орловской области планируют открыть еще два Семейных МФЦ

3.4.2023 | 14:59 Новости, Общество

О расширении сети говорили на заседании правительства региона 3 апреля.

В текущем году планируется открытие Семейных МФЦ в Кромском, Урицком районах и городе Мценске на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Все подготовительные мероприятия должны провести до декабря, сообщает пресс-служба.

Напомним, СМФЦ появились в Орловской области в рамках федерального проекта. Они уже функционируют в Орле, Ливнах, Болхове. В одном месте можно получить консультации по субсидиями, разным видам поддержки, психологическую помощь. В Семейных МФЦ предусмотрены комнаты для досуга детей.

ИА «Орелград»

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