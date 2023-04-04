Дети участников СВО бесплатно отдохнут в лагерях

Уже подано 16 заявок на оформление путевок.

Дети участников спецоперации из Орловской области этим летом получат бесплатные путевки в профильные смены в лагерях «Елочка», «Космос», «Сосновый бор», «Дружба», «Солнечный». Об этом сообщила пресс-служба губернатора по итогам заседании регионального правительства.

Уже подано 16 заявок на оформление путевок. Власти уточнили, что если родители купят путевку на свои средства, ее стоимость им возместят в полном объеме.

Кроме того, бесплатные путевки также выделят детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также одаренным орловцам, обучающимся в госорганизациях допобразования и спортучреждениях, детям-членам детских и молодежных общественных объединений.

В оздоровительных учреждениях региона и за его пределами отдохнут 23 910 детей: в загородных лагерях – 7060, на Черноморском побережье – 143, в лагерях с дневным пребыванием – 16 707.

ИА «Орелград»