Фестиваль «Слива-Град» стал лучшим культурным проектом года

4.4.2023 | 10:09 Культура, Новости

В Кромском районе Орловской области снова состоится историко-гастрономический фестиваль.

Фото группы «Орловская область»

По итогам V регионального конкурса «Лучший проект года» — 2022 победителем в сфере культуры стал проект Кромского района «Слива-Град». Историко-гастрономический фестиваль задумывался, как инструмент развития в регионе событийного туризма. В этом году фестиваль снова состоится, сообщают в областном правительстве. Дата проведения пока не утверждена.

Напомним, первый фестиваль «Слива-Град» прошел в Кромском районе в августе прошлого года. Его посетили более 2500 человек. Была организована работа 22 сливовых подворий Кромского района и других муниципальных образований Орловской области. Провели мастер-классы по традиционным народным промыслам, дегустацию блюд русской кухни с рецептами из сливы. Также была обширная концертная программа.

ИА «Орелград»

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