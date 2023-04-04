Готовность загородных лагерей к сезону оценит межведомственная комиссия

4.4.2023 | 8:29 Новости, Общество

Приемка объектов должна завершиться до конца мая.

На заседании правительства Орловской области 3 апреля обсуждалась подготовка к летней оздоровительной кампании. Губернатор Андрей Клычков поставил задачу —все загородные лагеря должны пройти приемку к концу мая.

На подготовку учреждений к сезону из региональной казны выделено 13,5 млн рублей. Конкретно — на текущий ремонт, закупку оборудования.

Еще 7,3 млн рублей направлено на капремонт отопления, водоснабжения и водоотведения жилого корпуса, помещений клуба и столовой лагеря «Елочка». На данный момент системы холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения здесь полностью обновлены.

Приемка лагерей пройдет с 23 по 31 мая. Их готовность к сезону оценит межведомственная комиссия, сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

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