Клычкову рассказали о новых мерах поддержки семей

Правозащитники отчитались о работе на встрече с губернатором.

Губернатор Андрей Клычков провел рабочую встречу с уполномоченными по правам ребенка, человека и защите прав предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Правозащитники представили итоги своей работы за 2022 год. Уполномоченный по правам человека Наталия Балашова подчеркнула, что прошедший год заставил изменить приоритеты в защите прав граждан, в первую очередь людей, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с проведением СВО.

Бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин рассказал, что за последние три года изменилась отраслевая характеристика обращений предпринимателей. Если раньше большая часть обращений была посвящена контрольно-надзорной деятельности, то сейчас она уходит на третий план.

Уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский отметил, что значимым событием стал запуск сети семейных МФЦ, опыт которых интересен и в других регионах. Среди положительных моментов он назвал «устойчивый рост числа многодетных семей и снижение числа детей-сирот».

К слову, Орловская область в 2022 году стала одним из 8 пилотных регионов России, в котором получила развитие сеть семейных МФЦ. Данный проект уже получил всероссийское одобрение и развитие. Кроме Орла, подобные объекты открыты в городах Ливны и Болхов. Также Константин Домогатский в своем отчете отметил, что в Орловской области в течение прошлого года продолжала совершенствоваться законодательная база в сфере семьи и детства.

«Особое внимание было уделено вопросам обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, в том числе осуществлялась выдача жилищных сертификатов, позволяющих приобрести жилье в любом районе области, — уточнил детский омбудсмен. — В качестве дополнительной региональной меры социальной поддержки семей родители новорожденных детей с 1 мая 2022 года имеют право на получение единовременной выплаты или получение набора принадлежностей для ухода за ребенком «Подарок новорожденному».

По его словам, особое внимание органами власти Орловской области и аппаратом самого уполномоченного уделялось помощи семьям граждан, призванных в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Для этого оперативно вносились соответствующие изменения в региональное законодательство и вводились дополнительные меры поддержки. Для содействия в решении возникающих проблем семей с детьми, прибывших с территории новых субъектов РФ и Украины, правозащитник неоднократно посещал пункты временного размещения граждан, оказывая практическую помощь.

Знаковым событием в отчетном периоде Домогатский назвал прошедший в Москве по инициативе уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой федеральный форум «Подростки 360». Он также отметил, что при содействии детского омбудсмена создан ряд региональных центров, в которых несовершеннолетние могут провести досуг, а также получить психологическую помощь. Запрос на подобные учреждения есть в каждом регионе, поэтому в перспективе аналогичные пространства появятся по всей стране.

ИА «Орелград»