Мэр Орла получил представления за долги перед подрядчиком

4.4.2023 | 17:04 Закон и порядок, Новости

Ситуация сдвинулась с мертвой точки после обращения в надзорный орган.

С вопросом о нарушении прав ООО «Развитие» бизнесмен обратился к прокурору Орловской области Алексею Тимошину. Компания заключила 11 договоров с бюджетными учреждениями Орла. Однако оплаты за выполненные работы не последовало.

«В целях восстановления законности прокурорами Советского, Заводского, Северного и Железнодорожного районов мэру Орла внесены представления, по результатам рассмотрения которых перед юридическим лицом погашена задолженность на общую сумму около 4 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Стоит отметить, что бюджет Орла крайне дефицитный. Например, на мартовской сессии Горсовета согласовано перераспределение средств на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за организацию оздоровительной кампании детей. Направлено 8,93 млн рублей. А через два месяца уже снова каникулы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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