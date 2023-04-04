Минстрой высоко оценил качество среды в Орле

4.4.2023 | 14:26 Новости, Общество

Рейтинг ежегодно формируется по результатам напроекта «Жилье и городская среда».

В 2022 году Орел набрал 202 балла, сообщает пресс-служба администрации города. Годом ранее было 189 баллов. Возможный максимум — 360.

Мэр Орла Юрий Парахин отметил, что успехи Орла — это заслуга его жителей. По мнению градоначальника, из года в год растет количество участников диалога о благоустройстве дворов и общественных пространств. Ярким примером конструктивной работы мэр назвал оперативное обсуждение преображения 39 дополнительных придомовых территорий в Советском районе.

Напомним, в феврале прокуратура сообщила о хищении 1,2 млн рублей при ремонте трех дворов на улице Металлургов. Два уголовных дела принес двор дома №14 по улице Бурова. Недавно в суд направлено уголовное дело о превышении полномочий и хищении при благоустройстве  территорий у многоквартирных домов по улице Салтыкова-Щедрина.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2023 год

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