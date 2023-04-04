На здании Покровского техникума увековечил имя Сергея Филатова

Боец из Орловской области геройски погиб в ходе СВО.

Сергей Филатов уже через несколько месяцев после начала специальной военной операции отправился в зону СВО в качестве добровольца. Он подписал контракт в июле 2022 года и отправился в военную часть в Улан-Удэ. После обучения его распределили в 35 бригаду зенитно-ракетных войск.

Сергей Филатов воевал на первой линии фронта. Орловский боец погиб 6 февраля текущего года. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Теперь имя бойца увековечено на здании Покровского техникума. Сергей Филатов был его выпускником. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родные и близкие бойца, местные жители, глава региона Андрей Клычков.

«Считаю своим долгом быть рядом с покровцами в этот день, чтобы вместе почтить подвиг истинного героя, славного воина – каким останется для нас Сергей Филатов, — цитирует пресс-служба губернатора. — Пусть наша молодёжь помнит своих героев, гордится ими и продолжает их святое ратное дело!» — сказал Андрей Клычков.

ИА «Орелград»