На здании Покровского техникума увековечил имя Сергея Филатова

4.4.2023 | 16:24 Новости, СВО

Боец из Орловской области геройски погиб в ходе СВО.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Сергей Филатов уже через несколько месяцев после начала специальной военной операции отправился в зону СВО в качестве добровольца. Он подписал контракт в июле 2022 года и отправился в военную часть в Улан-Удэ. После обучения его распределили в 35 бригаду зенитно-ракетных войск.

Сергей Филатов воевал на первой линии фронта. Орловский боец погиб 6 февраля текущего года. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Теперь имя бойца увековечено на здании Покровского техникума. Сергей Филатов был его выпускником. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родные и близкие бойца, местные жители, глава региона Андрей Клычков.

«Считаю своим долгом быть рядом с покровцами в этот день, чтобы вместе почтить подвиг истинного героя, славного воина – каким останется для нас Сергей Филатов, — цитирует пресс-служба губернатора. — Пусть наша молодёжь помнит своих героев, гордится ими и продолжает их святое ратное дело!» — сказал Андрей Клычков.

ИА «Орелград»

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