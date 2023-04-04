Орловский пенсионер добился перерасчета пенсии за несколько лет

4.4.2023 | 10:35 Закон и порядок, Новости

Прокуратура Залегощенского района выступила в защиту прав пожилого мужчины.

Орловец обратился в пенсионный фонд с заявлением о перерасчете пенсии. В его трудовой книжке отсутствовала запись о работе в период с 1977 – 1979 год. Однако пенсионер предоставил справку из архива, подтверждающую, что он трудился в это время.

Мужчине перерассчитали выплату, но только с 1 января 2022 года, а не с даты назначения пенсии. Орловец обратился за помощью. По итогам проверки надзорного ведомства прокурор направил иск в суд. Требования были поддержаны.  Пособие пересчитали с 1 августа 2018 года, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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