Под Орлом будут судить начальника отделения почты за крупное хищение

4.4.2023 | 15:12 Закон и порядок, Новости

Компании нанесен ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.

Присвоение с использованием служебного положения выявлено в Хотьково Урицкого района. По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 начальник отделения почты похищала деньги и имущество АО «Почта России».

Заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный утвердил обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Дело передано в суд.

Напомним, в 2021 году был вынесен приговор жительнице Кромского района. Она так же была начальницей почтового отделения и увлеклась присвоением чужого имущества. Она перевела на свои счета около 2,75 млн рублей (позже вернула почте более 1,34 млн), похитила товарно-материальные ценности на 252 тысячи рублей, а также прикарманила 25 тысяч рублей наличными. Районный суд приговорил женщину к трем годам колонии общего режима и обязал возместить своему бывшему работодателю имущественный вред.

ИА «Орелград»

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