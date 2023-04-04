Полиция раскрыла дело о пропавшем пылесосе

4.4.2023 | 8:19 Новости, Происшествия

Обращаться за помощью к стражам порядка пришлось арендодателю.

Заявление в полицию подал собственник одной из квартир в Орле. Он пустил в жилье квартиранта, но тот однажды исчез. Вместе с ним пропал пылесос стоимостью 5000 рублей.

Все, что знал потерпевший о квартиранте, — его имя и номер телефона. Полицейским удалось вычислить злоумышленникам. Как оказалось, 29-летний орловец ранее уже совершил две кражи, на данный момент является фигурантом двух уголовных дел и находится в розыске.

Подозреваемого нашли. Пылесос он успел продать,но оперативники выяснили кому и изъяли технику, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2023 год

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