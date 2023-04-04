Пруды и обвинения: названы основные проблемы бизнеса

Орловский бизнес-омбудсмен отчитался о результатах деятельности за 2022 год.

Как сообщает аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, представлен доклад о деятельности за 2022 год. Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин уже довел его до сведения губернатора. В числе прочего правозащитник тезисно озвучил основные проблемные аспекты в сфере предпринимательства, выявленные им в минувшем году. В частности, он рассказал, что до настоящего времени затруднено предоставление водных объектов, так называемых русловых прудов, в пользование на основании решения для осуществления прудовой аквакультуры вследствие отсутствия определенных границ водного объекта.

Однако наиболее остро стоит вопрос уголовного преследования предпринимателей. В этом отношении Евгений Лыкин выделил такие проблемы, как перевод гражданско-правовых споров в уголовно-правовую сферу, возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям до вынесения решения налогового органа о привлечении к ответственности, а также распространение практики привлечения к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) по факту возмещения НДС.

«Надеюсь, что практика при осуществлении надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, позволит исключить факты необоснованного уголовного преследования, избежать затягивания сроков расследования уголовных дел, так как статистические данные по уголовному преследованию за 2022 год остаются на достаточно высоком уровне», — сказал правозащитник.

Кроме того, по его словам, не меньшие опасения вызывает вопрос налогового контроля и налогообложения, по-прежнему не регламентирован статус уполномоченных по защите прав предпринимателей в уголовном процессе. При этом бизнес-омбудсмен заявил, что проведенный мониторинг активности контрольно-надзорных органов на территории региона говорит о снижение показателей за 2022 год в сравнении с 2021 годом.

ИА «Орелград»