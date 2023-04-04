Спортклуб «Орел» получит деньги на визы и бренды

Утвержден порядок субсидирования недавно созданной организации.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок предоставления из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Орел». Напомним, распоряжение и создании этого АНО правительство Орловской области издало в феврале 2023 года. Основными целями его деятельности заявлены: развитие массового спорта; содействие развитию игровых видов спорта; создание условий для обеспечения и повышения качества физической подготовки населения Орловской области; развитие спорта высших достижений в сегменте игровых видов спорта.

Функции учредителя АНО получил региональный департамент физической культуры и спорта. Новый документ устанавливает процедуру предоставления из областного бюджета субсидии «Спортивному клубу «Орел». Она будет предоставляться получателю ежегодно на цели, установленные губернатором. Так, казенные средства некоммерческой организации разрешено тратить на оплату труда работников, обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, налоги и сборы, приобретение основных средств и расходных материалов, оплату транспортных и командировочных расходов, информационно-телекоммуникационных услуг и коммунальных услуг, аренду помещений.

Также средства субсидии разрешено расходовать на оплату горюче-смазочных материалов и пользования платными автомобильными дорогами, тренировочных сборов, страхование членов команд по игровым видам спорта, оплату лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных пищевых продуктов, оплату заявочных взносов, оформление лицензий спортсменов, оплату расходов, связанных с оформлением виз и с переводом документов, оплату тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Также можно пускать казенные средства на оплату расходов, связанных с организацией и проведением спортивного или физкультурного мероприятия, на сувенирную продукцию, спортивную экипировку (включая парадную, игровую и тренировочную формы), инвентарь, на брендирование команд и площадок, на проведение мастер-классов, привлечение спикеров, организацию тренировочных мероприятий, организацию и проведение спортивных, физкультурных и иных мероприятий, на создание официального интернет-сайта клуба.

«Результатом предоставления субсидии является количество спортивных и физкультурных мероприятий, в которых команда по игровым видам спорта приняла участие», — следует из губернаторского постановления.

ИА «Орелград»