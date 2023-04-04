В НКМЦ пояснили, при каких условиях возможно посещение пациентов

Орловцы могут навещать близких и в будни, и в праздники.

Для этого необходимо оформить пропуск у дежурных администраторов в приемных отделениях и старших медицинских сестер стационарных отделений. Понадобится документ, удостоверяющий личность. Посещение разрешается в будние дни с 17.00 до 19.00, выходные и праздничные — с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.

Посетители не должны иметь признаки ОРВИ. Одежду следует сдать в гардероб. Необходимо использовать маску и бахилы, также можно переобуться в сменку.

«Посещение пациента осуществляется с учетом его состояния, соблюдения противоэпидемического режима и интересов лиц, работающих или находящихся на лечении в НКМЦ, с согласия пациента или его законного представителя и с разрешения заведующего отделением», — указано в группе НКМЦ им. З.И. Круглой.

Напомним, в состав Центра входят детская областная больница на «Дворянке» и роддом на улице Веселой в Орле.

ИА «Орелград»