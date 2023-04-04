В НКМЦ пояснили, при каких условиях возможно посещение пациентов

4.4.2023 | 17:16 Медицина, Новости

Орловцы могут навещать близких и в будни, и в праздники.

Для этого необходимо оформить пропуск у дежурных администраторов в приемных отделениях и старших медицинских сестер стационарных отделений. Понадобится документ, удостоверяющий личность. Посещение разрешается в будние дни с 17.00 до 19.00, выходные и праздничные — с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.

Посетители не должны иметь признаки ОРВИ. Одежду следует сдать в гардероб. Необходимо использовать маску и бахилы, также можно переобуться в сменку.

«Посещение пациента осуществляется с учетом его состояния, соблюдения противоэпидемического режима и интересов лиц, работающих или находящихся на лечении в НКМЦ, с согласия пациента или его законного представителя и с разрешения заведующего отделением», — указано в группе НКМЦ им. З.И. Круглой.

Напомним, в состав Центра входят детская областная больница на «Дворянке» и роддом на улице Веселой в Орле.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования