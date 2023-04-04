В Орле подсветят подъезды к мостам

Предстоит установить 262 светодиодные лампы тёплого свечения.

По информации пресс-службы администрации города, идет поиск подрядчика. Начальная цена контракта — 11,3 млн рублей, итоговая — будет определена в ходе конкурсной процедуры. Подрядчика планируют найти в апреле, завершить работы должны до конца мая.

Светлее должно стать на подъездах к мостам Октябрьский (Герцена), Дружбы народов, Тургеневскому, Раздольному.

Напомним, ранее более мощные светильники установили на самих мостах. Также увеличили число ламп. Кроме того, очищено подмостовое пространство.

ИА «Орелград»