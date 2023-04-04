В Орле подсветят подъезды к мостам

4.4.2023 | 10:03 ЖКХ, Новости

Предстоит установить 262 светодиодные лампы тёплого свечения.

Фото Юрия Парахина

По информации пресс-службы администрации города, идет поиск подрядчика. Начальная цена контракта — 11,3 млн рублей, итоговая — будет определена в ходе конкурсной процедуры. Подрядчика планируют найти в апреле, завершить работы должны до конца мая.

Светлее должно стать на подъездах к мостам Октябрьский (Герцена), Дружбы народов, Тургеневскому, Раздольному.

Напомним, ранее более мощные светильники установили на самих мостах. Также увеличили число ламп. Кроме того, очищено подмостовое пространство.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования