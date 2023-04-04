В орловской колонии ликвидировали условных террористов

Плановое учение провели на территории исправительной колонии №6 в поселке Шахово.
Оперативной тренировке дали кодовое название «Гроза — ИК-6 — захват». Учение проходило 30 марта в Кромском районе. Действия по сценарию террористической угрозы отрабатывали сотрудники региональных оперативных и силовых структур.
По легенде учения, в одном из помещений ИК-6 заключенные удерживали заложников из числа сотрудников колонии. Злоумышленники предъявили ряд политических требований. Кроме того, осужденные заручились поддержкой находившейся поблизости группы диверсантов.
Силовики объявили контртеррористическую операцию и успешно ее реализовали. Условных террористов обезвредили, заложников освободили.
Как уточняют в аппарате оперативного штаба в Орловской области, итоги учения продемонстрировали готовность сил и средств к пресечению террористических угроз, а также минимизации и ликвидации их последствий.
ИА «Орелград»