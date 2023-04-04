В Орловской области открыты 400 вакансий для среднего медперсонала

Нужны фельдшеры и медсестры.

4 апреля состоялась ярмарка вакансий, на которой встретились выпускники и студенты с потенциальными работодателями. Лечебные учреждения рассказали об условиях трудоустройства и занятости. Молодые специалисты оценили предложения.

«Сегодня укомплектованность средним медперсоналом в регионе составляет около 80%», — сообщает Департамент здравоохранения Орловской области.

Одним из важных способов решения кадрового вопроса чиновники называют программу «Земский фельдшер». При трудоустройстве в отдаленные лечебные учреждения медик может рассчитывать на поддержку в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Однако в этом году участниками программы могут стать только 11 человек.

ИА «Орелград»