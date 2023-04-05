На Орловщине может появиться «Литературный квартал»

5.4.2023 | 8:06 ЖКХ, Новости

Поддержать проект губернатора попросили жители Покровского района.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Накануне, 4 марта, губернатор Андрей Клычков посетил Покровский район. На встрече с главой региона местные жители попросили поддержать проект «Литературный квартал».

Из 60 улиц поселка Покровское 13 названы именами известных писателей и поэтов. Двое из них — уроженцы покровской земли. Это этнограф Павел Якушкин и поэт Дмитрий Блынский. Улицы обрамляют районный центр, создавая тем самым литературный квартал, уточнили в пресс-службе губернатора.

Перспектива реализации проекта — участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который ежегодно проводит Минстрой России.

«Все вопросы, прозвучавшие сегодня, будут взяты на контроль для их оперативного решения», — пообещал глава региона.

ИА «Орелград»

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