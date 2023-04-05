Орловские сельхозпроизводители получили льготных займов на 100 млн рублей

Поддержкой в рамках нацпроекта в первом квартале воспользовались 45 предпринимателей.

Фонд микрофинансирования Орловской области выделяет средства на проведение весенних полевых работ, обновление парка техники и оборудования. Максимальный размер — 5 млн рублей, уточняет Инвестиционный портал Орловской области. Займы предоставляются на срок до 36 месяцев, под ставку от ½ ключевой ставки Банка России.

Предприниматели, малые и средние предприятия могут получить микрозаймы на погашение «дорогих кредитов» и пополнение оборотных средств. Деньги предоставляются под все виды обеспечения, в том числе залог имущества. Поручителем может выступить Гарантийный фонд Орловской области.

Более подробную информацию можно узнать на сайте, по телефонам (4862) 44 02 64, 8 962 477 04 00.

Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИА «Орелград»