В Болхове в сквере Победы провалились дорожки

5.4.2023 | 10:36 ЖКХ, Новости

Благоустроенная территория в орловском райцентре не выдержала испытаний временем.

Фото «Подслушано Болхов»

«Дорожки в сквере Победы как бы «молча сообщают» что: «Обратите, пожалуйста, на нас внимание! Мы нуждаемся в вашей помощи», — написал неравнодушный горожанин в группе «Подслушано Болхов».

Там же выложены фотографии дорожек с провалами и сползающей плитки. Благоустройство сквера по улице Тургенева (1 этап) стартовало в 2014 году. Продолжалось в 2020. Журналисты «ОрелТаймс» попытались побеседовать с мэром Болхова Владимиром Авиловым. Тот решил со СМИ не общаться. Глава Болховского района Николай Чиняков заявил, что услышал о проблеме, и сообща с городской администрацией будут думать, что делать.

Журналисты «ОрелТаймс» побеседовали с экс-мэром Александром Мельниковым, при котором реконструкция только начиналась. По его словам, проблемы с провалами из-за внезапного завершения реконструкции.

«Даже если дорожки выложили качественно, им всё равно грозило разрушение от подтопления, — цитирует собеседника «ОрелТаймс». — Тротуары разделили сквер на секторы, которые находятся по уровню гораздо ниже их. При снеготаянии и обильных дождях они заполняются водой, которой некуда стекать. Деревьям в таких лужах наверняка грозит вымокание, а дорожкам с плиткой подтопление и разрушение».

Повышение уровня земли и засев газоном планировались на втором этапе реконструкции, но этого не случилось.

Судя по данным сайта «Госзакупки», первый этап реконструкции проводило ООО «Горизонтстрой 32». Цена — 3 941 160 рублей. В 2020 году было выделено 1 484 405,25 руб. на освещение, урны, лавочки, озеленение территории сквера, сообщал сайт администрации района.

ИА «Орелград»

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