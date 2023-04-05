В Мценске участникам СВО утвердили единовременные выплаты

Выплаты станут дополнительной мерой социальной поддержки.

Администрация Мценска утвердила порядок предоставления в 2023 году дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, зарегистрированным на территории города Мценска и направленным для прохождения военной службы по контракту в 3-й армейский корпус. Иными словами, речь идет об участниках специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

В конце марта решение о предоставлении такой меры поддержки приняли депутаты Мценского горсовета. Постановление администрации вступило в силу одновременно с решением депутатов, причем оба документа распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. По условиям, мера социальной поддержки предоставляется однократно в размере 50 тысяч рублей независимо от других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.

Предоставление выплаты осуществляется на основании распоряжения администрации города Мценска, которое должно быть принято не позднее 30 рабочих дней со дня, следующего за днем подачи заявления и документов. Участникам СВО надо будет подавать в администрацию города заявление, составленное в произвольной форме.

«Лицо, направленное для участия в специальной военной операции, несет ответственность за достоверность и полноту представленных им сведений и документов», — подчеркнуто в документе.

Предоставление недостоверных сведений об участии в СВО может стать поводом для отказа в денежной выплате. Другой причиной для отказа может стать отсутствие у участника СВО регистрации на территории города Мценска – мера поддержки является местной и финансируется за счет муниципального бюджета.

Как уже писал «Орелград», ранее администрация города Орла утвердила порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты членам семьи погибших или умерших участников СВО. Ее размер составляет 30 тысяч рублей, финансируется данная мера поддержки за счет резервного фонда. Право на такую выплату имеет один из близких родственников, взявший на себя расходы по организации погребения на территории города Орла гражданина, принимавшего участие в специальной военной операции.

ИА «Орелград»