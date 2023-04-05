В Орле может появиться площадь генерала Попова

Инициатива о присвоении наименования была рассмотрена в мэрии.

Члены Орловского областного отделения Российского общества историков-архивистов (РОИА) – почетный гражданин Орловской области Егор Щекотихин и известный краевед Елена Ашихмина, вышли с инициативой присвоить одной из общественных территорий города Орла имя Героя Советского Союза генерала Маркиана Попова. Об этом сообщается на сайте Государственного архива Орловской области. Присвоить наименование площади предлагается в связи с предстоящим празднованием 80-летнего юбилея освобождения города от немецко-фашистских оккупантов.

Инициатива была озвучена на заседании городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства. Члены комиссии, в состав которой также входят несколько членов Орловского областного отделения РОИА, поддержали идею. Впрочем, окончательное решение – за Орловским горсоветом народных депутатов. Авторы идеи предлагают присвоить имя генерала Попова площади, расположенной перед зданием администрации Заводского района города Орла.

Это предложение члены комиссии поддержали единогласно. Далее инициативе предстоит пройти определенную процедуру. Сначала предложение комиссии должны рассмотреть члены профильного комитета горсовета по образованию, культуре и социальной политике. Если они предложение поддержат, то оно будет внесено в повестку дня основного заседания городского парламента. Впрочем, вряд ли кто-то выступит против идеи увековечить память командующего Брянским фронтом, участника освобождения Орла.

В Государственном архиве Орловской области привели историческую справку. Согласно ей, Попов Маркиан Михайлович (15.11.1902–22.04.1969) – военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, генерал армии. В июне-октябре 1943 года генерал-полковник Попов командовал Брянским фронтом. В ходе Орловской наступательной операции войска фронта 5 августа 1943 года освободили город Орел. В честь освобождения Орла и Белгорода впервые за время войны в Москве был дан салют.

ИА «Орелград»