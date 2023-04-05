В Орле школу за 1,18 млрд будут строить москвичи

5.4.2023 | 9:13 Важное, Новости, Строительство

Правительство региона согласовало заключение контракта с единственным поставщиком.

Фото Владимира Ивановского

Решение принято 30 марта, следует из протокола заседания. На открытый конкурс была подана лишь одна заявка. Отказ от повторного конкурентного отбора обосновали необходимостью заключить контракт до 1 апреля.

Разработку проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительства школы на 1225 мест на улице Родзевича-Белевича доверили ООО «Управление капитального строительства».

Начальная цена контракта -1 182 113 498 рублей. Размер аванса -30%. Срок исполнения — 25 декабря 2024 года, указано на сайте «Госзакупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «УКС» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Это малое предприятие с численностью персонала 19 человек. Учредитель и генеральный директор — Олег Щелкунов. Компания исполняла крупные госконтракты в Москве, Курске, Севастополе, Курчатове.

(На фото школа на 1225 мест на улице Зеленина в Орле).

ИА «Орелград»

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