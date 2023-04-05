В Орле школу за 1,18 млрд будут строить москвичи

Правительство региона согласовало заключение контракта с единственным поставщиком.

Решение принято 30 марта, следует из протокола заседания. На открытый конкурс была подана лишь одна заявка. Отказ от повторного конкурентного отбора обосновали необходимостью заключить контракт до 1 апреля.

Разработку проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительства школы на 1225 мест на улице Родзевича-Белевича доверили ООО «Управление капитального строительства».

Начальная цена контракта -1 182 113 498 рублей. Размер аванса -30%. Срок исполнения — 25 декабря 2024 года, указано на сайте «Госзакупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «УКС» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Это малое предприятие с численностью персонала 19 человек. Учредитель и генеральный директор — Олег Щелкунов. Компания исполняла крупные госконтракты в Москве, Курске, Севастополе, Курчатове.

(На фото школа на 1225 мест на улице Зеленина в Орле).

ИА «Орелград»