В Орловской области дан старт посевной кампании

Первыми приступили к работам сельхозтоваропроизводители Ливенского района.
Заместитель губернатора Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков отметил, что выйти в поля позволил сухой и теплый апрель. Старт посевной кампании дан.
«Сельхозтоваропроизводители Ливенского района приступили к севу ранних яровых культур. На утро 4 апреля посеяно 35 га яровой пшеницы и 30 га ячменя», — сообщил чиновник в соцсетях.
Напомним, ранее портал правительства региона сообщал, что в 2023 году посевная площадь сельскохозяйственных культур составит более 1,3 млн гектаров.
ИА «Орелград»