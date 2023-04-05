В Орловской области дан старт посевной кампании

5.4.2023 | 13:38 Новости, Экономика

Первыми приступили к работам сельхозтоваропроизводители Ливенского района.

Фото Сергея Борзенкова

Заместитель губернатора Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков отметил, что выйти в поля позволил сухой и теплый апрель. Старт посевной кампании дан.

«Сельхозтоваропроизводители Ливенского района приступили к севу ранних яровых культур. На утро 4 апреля посеяно 35 га яровой пшеницы и 30 га ячменя», — сообщил чиновник в соцсетях.

Напомним, ранее портал правительства региона сообщал, что в 2023 году посевная площадь сельскохозяйственных культур составит более 1,3 млн гектаров.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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