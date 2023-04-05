В Орловской области главбуха сельской администрации будут судить за присвоение 

Из бюджета было похищено около 152 тысяч рублей.

Следователи СК по Орловской области завершили расследование уголовного дела по факту присвоения бюджетных средств. По версии следствия, главбух с декабря 2019 по декабрь 2022 года похитила из бюджета Долбенкинского сельского поселения более 152 тысяч рублей. Она присвоила средства, пользуясь своим служебным положением.

По факту возбудили уголовное дело. В ходе следствия женщина добровольно возместила причиненный ущерб. Расследование завершено. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу, уточняют в региональном СК.

Напомним, осенью 2022 года главный бухгалтер одной из школ Троснянского района осуждена за присвоение 103 468 рублей. Женщина искажала сведения о размере подлежащих выплате ей денежных средств, составляя зарплатные ведомости. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

ИА «Орелград»