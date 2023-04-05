В Орловской области главбуха сельской администрации будут судить за присвоение 

5.4.2023 | 12:23 Закон и порядок, Новости

Из бюджета было похищено около 152 тысяч рублей.

Следователи СК по Орловской области завершили расследование уголовного дела по факту присвоения бюджетных средств. По версии следствия, главбух с декабря 2019 по декабрь 2022 года похитила из бюджета Долбенкинского сельского поселения более 152 тысяч рублей. Она присвоила средства, пользуясь своим служебным положением.

По факту возбудили уголовное дело. В ходе следствия женщина добровольно возместила причиненный ущерб. Расследование завершено. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу, уточняют в региональном СК.

Напомним, осенью 2022 года главный бухгалтер одной из школ Троснянского района осуждена за присвоение 103 468 рублей. Женщина искажала сведения о размере подлежащих выплате ей денежных средств, составляя зарплатные ведомости. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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