В Орловской области ликвидировали более 150 травяных палов

В региональном МЧС сообщают о сезонном росте загораний сухой растительности.

Нередко она вспыхивает из-за беспечности самих орловцев, которые сжигают отходы после весенней уборки на участках. По данным ведомства, последние три дня ежедневно пожарные расчеты выезжают до 70 раз только на тушение мусора и травы. С начала года в Орловской области зарегистрировали уже более 150 ландшафтных пожаров.

В МЧС обращаются к жителям области с просьбой воздержаться от пала травы и сжигания мусора во время пожароопасного сезона. Это не только угрожает серьезными возгораниями, но и влечет за собой административную ответственность. Штрафы для физических лиц составляют от 5 до 15 тысяч рублей.

«С начала 2023 года инспекторы госпожнадзора ГУ МЧС России по Орловской области за нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора и сухой травы составили порядка 100 административных материалов», — уточняют в ведомстве.

ИА «Орелград»