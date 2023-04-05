В Орловской области обманутые дольщики получили 769 млн рублей

5.4.2023 | 11:54 Новости, Общество

Возмещение выплачено 487 гражданам.

Статистику на 3 апреля текущего года привел Департамент надзорной и контрольной деятельности. Точная сумма возмещения участникам долевого строительства проблемных объектов — 769 669 787 рублей 80 копеек.

В Департаменте напомнили, что выплата носит заявительный характер. Потребовать возмещение можно через сайт Фонда развития территорий. Авторизоваться в «Личном кабинете» легко с помощью учетки на «Госуслугах».

В разделе Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области на портале региона в списке проблемных семь позиций. Граждане, вложившие средства в дом 10б по улице Садовой в Нарышкино, начали получать возмещение в феврале. Формально объект уже исключен из списка проблемных.

ИА «Орелград»

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