В Орловской области обманутые дольщики получили 769 млн рублей

Возмещение выплачено 487 гражданам.

Статистику на 3 апреля текущего года привел Департамент надзорной и контрольной деятельности. Точная сумма возмещения участникам долевого строительства проблемных объектов — 769 669 787 рублей 80 копеек.

В Департаменте напомнили, что выплата носит заявительный характер. Потребовать возмещение можно через сайт Фонда развития территорий. Авторизоваться в «Личном кабинете» легко с помощью учетки на «Госуслугах».

В разделе Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области на портале региона в списке проблемных семь позиций. Граждане, вложившие средства в дом 10б по улице Садовой в Нарышкино, начали получать возмещение в феврале. Формально объект уже исключен из списка проблемных.

ИА «Орелград»