В Орловской области сократили срок подключения инфраструктуры для инвесторов

Вода стала «ближе» на 35 дней, сообщает Корпорация развития Орловской области.

Сокращение срока подключения к объектам водоснабжения почти на месяц стало возможным благодаря новым алгоритмам, которые разработали специально для инвесторов. Теперь инвесторы Орловской области получают услугу подключения к водоснабжению за 176 дней.

Новый алгоритм подключения к инфраструктуре для инвесторов стал одним из процессов оптимизации в рамках проекта «Сквозной инвестиционный поток». По новой схеме поставщик ресурса компания «Орелводоканал» проводит предварительные консультации, а также разработал и разместил типовые формы и рекомендации для инвесторов. Они помогут оформить заявления на подключение на официальных сайтах.

Заметного сокращения срока предоставления услуги удалось добиться и благодаря пересмотру внутренних регламентов работ в сторону уменьшения времени на подготовку техзадания к закупкам. Также оптимизировано взаимодействие с региональным Управлением по тарифам и ценовой политике, сообщает Корпорация развития.

ИА «Орелград»