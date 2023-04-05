Вице-спикеру Орловского облсовета пришлось защищать участника СВО

5.4.2023 | 13:09 Новости, СВО

Мужчину, получившего тяжелое ранение, в регистратуре лечебного учреждения послали «по прописке».

За помощью к Михаилу Вдовину обратились родственники бойца. Он вернулся с серьезным ранением ноги, но после сложной операции не может получить дальнейшую медпомощь.

«Молодой парень, мой тезка, повидал такое, что не снилось многим моим ровесникам», — написал Михаил Вдовин после личной встречи в соцсетях.

Оказалось, что ногу военнослужащему спасли врачи, сделав уникальную операцию. Мужчина с аппаратом Елизарова переживает нелегкий период восстановления. Он испытывает боли и жалуется на температуру, но в одной из поликлиник Орла ему отказали в помощи и отправили лечиться во Мценск по месту регистрации.

Михаил Вдовин сообщил, что бойцу передали необходимые медицинские изделия, а «Волонтеры Победы» привезли инвалидную коляску.

«Благодаря оперативной реакции областного департамента здравоохранения его уже отправили на консультацию в областную клиническую больницу», — отчитался Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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