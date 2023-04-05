«Я тут еще нужен». Главврач орловской больницы остался служить в зоне СВО

Сергей Ковалев покинул пост главврача Дмитровской ЦРБ Орловской области, чтобы помогать на линии фронта.

Он служит травматологом-ортопедом с января текущего года и в отпуск домой пока не собирается, сообщает «ОрелТаймс«. Супруга Наталья рассказала, что сначала Сергей Ковалев был в Симферополе, сейчас служит в составе группы военных медиков в Херсонской области.

Орловский врач отправился в зону СВО в качестве травматолога-ортопеда и рентгенолога.

«На связь муж выходит редко, но всегда в приподнятом настроении. На мой вопрос об отпуске, говорит: «Я тут ещё нужен», — рассказала супруга главврача.

Отметим, что военные медики не только спасают раненых, но и помогают местному населению.

Добавим, что на время службы контракт с Сергеем Ковалевым приостановили. Его обязанности временно исполняет Борис Мерзликин. Семья и коллектив Дмитровской ЦРБ ждут возвращения самоотверженного военного медика.

ИА «Орелград»