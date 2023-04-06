На фронт передали еще две тонны гуманитарки

6.4.2023 | 8:38 Новости, СВО

Очередную посылку участникам СВО доставил Колпнянский район.

Из Орловской области в зону специальной военной операции доставлен новый гуманитарный груз. Посылку весом две тонны сформировал и передал нашим бойцам, которые находятся в районе Сватово ЛНР, Колпнянский район. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

В груз вошли комплекты одежды по сезону, тактические перчатки и ботинки, разгрузочные жилеты, сапоги, внешние аккумуляторы (power bank), планшеты, газовые баллоны, инструменты, антидроновое ружье, дизельный генератор, продукты, предметы личной гигиены и многое другое.

ИА «Орелград»

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