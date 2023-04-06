На клумбах Орла начали распускаться виолы

В областном центре полным ходом обновляют городские клумбы.

В этом году на большинстве клумб Орла высаживают виолы. Эти пестрые фиалки не только радуют глаз, но и довольно стойкие к весенним заморозкам. В клумбу на площади Ленина высадили более 3,6 тысячи подобных цветов. Некоторые из них уже распустились. Здесь же специалисты «Зеленстроя» посадили тюльпаны. Алые бутоны раскроются уже в мае.

Как уточняют в мэрии, на остальных городских клумбах полным ходом готовят грунт. Следующий на очереди к высадке цветник – клумба в сквере Танкистов. Там также распустятся фиалки. А еще ко Дню Победы в сквере появится топиарная фигура «Орден Отечественной войны».

ИА «Орелград»