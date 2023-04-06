Орловцы напишут «Диктант Победы»

6.4.2023 | 8:31 Новости, Общество

Желающие смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

Орловская область присоединится к международной акции «Диктант Победы». Проверить знания о событиях Великой Отечественной войны все желающие смогут 27 апреля. Старт ровно в полдень.

В этом году акция пройдет уже в пятый раз. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, 20 из которых посвящены общей военно-исторической тематике, пять — региональной.

Победители получат дипломы и возможность увидеть парад на Красной площади в Москве 9 мая, сообщила пресс-служба губернатора.

Подробную информацию, а также адреса орловских площадок проведения акции можно найти на официальном сайте «Диктанта Победы».

ИА «Орелград»

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