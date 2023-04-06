Под Орлом будут искать «аварийно» проживающих граждан

Специальная комиссия создана в Ливенском районе Орловской области.

Администрация Ливенского района утвердила «Положение о комиссии по установлению фактов проживания граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации». Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, созданным по закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основными функциями комиссии будут: установление факта проживания граждан, которые попали в зону чрезвычайной ситуации на территории Ливенского района, при введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»; установление факта нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате чрезвычайной ситуации; установление факта утраты гражданами имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации. Основанием для начала работы комиссии может стать заявление самого гражданина. В случае недостаточности предоставленных сведений, комиссия вправе запрашивать необходимые документы у заявителя. А при непредставлении заявителем в установленный срок необходимых документов, если факт проживания в зоне ЧС не может быть установлен, заявление не рассматривается. Обследование жилья по адресу, указанному в заявлении, проводится в ходе выездной проверки.

Результаты обследования оформляются соответствующими актами. Кстати, оно может быть проведено комиссией и до поступления заявления в администрацию района — на основании муниципального правового акта, определяющего территорию, попавшую в зону чрезвычайной ситуации. В случае, если обследование не проведено по уважительной причине, решением комиссии назначается дата повторного обследования. Если обследование провести не представляется возможным по уважительным причинам, заявителю не может быть назначена выплата единовременной материальной или финансовой помощи. Такое возможно, например, если факт нарушения условий жизнедеятельности заявителя в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации комиссией не установлен.

ИА «Орелград»